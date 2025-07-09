غرفة القاهرة: حريق سنترال رمسيس سيؤدي لانطلاقة جديدة لدعم البنية التحتية الرقمية

قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية: إن الدولة المصرية قادرة على تخطي أي ظروف استثنائية بقيادتها الحكيمة، وأن الحريق الذي نشب في سنترال رمسيس سيكون انطلاقة جديدة لدعم البنية التحتية الرقمية في ظل اهتمام الدولة بتطبيق منظومة التحول الرقمي.

سرعة السيطرة على الحريق وإعادة الحياة العملية إلى طبيعتها

وأشاد سعيد بالتعاون الواضح بين الجهات المعنية بالدولة والتي تحركت سريعًا للسيطرة على الحريق وإعادة الحياة العملية إلى طبيعتها.

وتابع أن الخدمات الإلكترونية مستمرة وتسير وفق كفاءة عالية.

استئناف التداول بالبورصة المصرية بعد أزمة حريق سنترال رمسيس

وعلى صعيد أخر، أعلنت البورصة المصرية عن استئناف التداول اعتبارا من اليوم، الأربعاء الموافق ٩-يوليو-٢٠٢٥.

وزير الاتصالات: نعمل على استعادة الخدمات في المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس

فيما قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سنترال رمسيس لم يعد صالحا للاستخدام في الوقت الحالي حتى تتم أعمال التبريد عقب إخماد الحريق الذي اندلع عصر الإثنين داخله.

وأضاف وزير الاتصالات فى تصريحات صحفية أنه تم تحويل حركة البيانات والخدمات الصوتية على عدد من السنترالات الرئيسية الأخرى، مضيفا أن البورصة ليس لديها مشكلات تكنولوجية لكنها رأت أنه من باب التحوط عدم ممارسة أعمالها لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعاملين، مشيرا إلى أنه جار العمل على استعادة الخدمات في المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس.

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