بعد تعطل الخدمات، ماذا ستفعل البنوك في أقساط كروت الائتمان؟

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن مصير سداد أقساط القروض وكروت الائتمان الخاصة بهم، والتي حان موعدها أمس واليوم، وحالت الظروف الحالية بسبب حريق سنترال رمسيس في إتمام عملية السداد في موعدها.

وفي السياق ذاته قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى واتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، فى تصريحات له: إن هناك مرونة فى بعض الحالات لسداد أقساط القروض وكروت الائتمان خلال الفترة الحالية، مع تأثر الخدمات نتيجة حريق سنترال رمسيس.

كما أفادت مصادر مصرفية عديدة في البنوك أنه صدرت التعليمات بدراسة الأمر في كثير من حالات السداد الخاصة بقروض وكروت الائتمان التي كانت مقررة خلال فترة التعطل للخدمات بشكل إجباري نتيجة حريق سنترال رمسيس وسيتم التعامل معه وفق المتاح من التسهيلات.

وشهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة، بعد حادث حريق سنترال رمسيس، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هجوما عنيفا على الحكومة، وسط مطالب بإقالتها.

نائب: الحكومة لن تحاسب بعد حادث حريق سنترال رمسيس

وقال محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: "عايز الحكومة تنام وتتطمن، مفيش فيكم حد هيتحاسب"، متابعا: "أي موظف صغير النيابة هتحقق معاه ويتحاسب، أما الحكومة فمنذ سنوات لم يتم محاسبتها ولن، والدليل ما تم في حادث الطريق الإقليمي".

أسرار مصر في سنترال رمسيس

وحذر النائب، من أن أسرار مصر في سنترال رمسيس، لاسيما وأنه لا يوجد في مصر بيت، إلا وتأثر بحريق سنترال رمسيس، قائلا: "الحكومة أجرمت في حق هذا الشعب، وإن لم يكن هناك لجنة تقصي حقائق سيمر الأمر مرور الكرام".

مطالب بإقالة الحكومة

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إقالة الحكومة بالكامل بعد حادث سنترال رمسيس، وإلا سيكون هناك كل يوم حادث، والنتيجة محاسبة موظف صغير.

على جانب آخر أثار النائب واقعة طرده قبل ذلك من جلسة البرلمان، قائلا: لا نريد تجميل الصورة لأجل أحد، حتى لو هنطرد من الجلسة.

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