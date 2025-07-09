انتفاضة برلمانية بعد حريق سنترال رمسيس، كيف تعامل مجلس النواب مع الأزمة؟

شهدت الجلسة العامة الختامية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتفاضة برلمانية ضد الحكومة بعد حادث حريق سنترال رمسيس.

هجوم عنيف ضد الحكومة بسبب حريق سنترال رمسيس

البداية عندما شن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب تكرار الأزمات، وآخرها حريق سنترال رمسيس، الذي أصاب الدولة المصرية بالشلل التام، في ضوء البيانات العاجلة الموجهة بعد الواقعة.

استدعاء وزير الاتصالات لمجلس النواب

وبناء على ذلك قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استدعاء وزير الاتصالات، لحضور اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد حادث حريق سنترال رمسيس.

ووجه تحذيرا شديد اللهجة للوزير في حالة عدم الحضور، وهو ما تمت الاستجابة له بالفعل مع نهاية اليوم.

تفاصيل اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب

وحضر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، ومعه نائب الوزير، وكذلك الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لاجتماع اللجنة البرلمانية، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعدد كبير من أعضاء المجلس.

دقيقة حداد على شهداء حريق سنترال رمسيس

وبدأت فعاليات الاجتماع بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالوقوف حداد على ارواح شهداء حريق سنترال رمسيس.

عرض وزير الاتصالات تفاصيل أزمة سنترال رمسيس

وأعقب ذلك عرض وزير الاتصالات، ونائبه، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات، تفاصيل الأزمة.

مطالب بإقالة الحكومة

وشهد الاجتماع هجوم عنيف على الحكومة، وسط مطالب بإقالتها بعدما فشلت في العديد من الملفات وتكرار الحوادث وآخرها حريق سنترال رمسيس، مع التأكيد على أهمية تقديم الجناة للمحاكمة السياسية والجنائية.

وفي نهاية اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، تم الإعلان عن عدد من التوصيات بشأن أزمة حريق سنترال رمسيس.

توصيات برلمانية بعد حادث حريق سنترال رمسيس

وأوصت اللجنة، الحكومة بتقديم خطة لضمان عدم تكرار الحوادث مثلما حدث في حريق سنترال رمسيس.

استعادة كافة الخدمات بعد حادث حريق سنترال رمسيس

وشددت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على أهمية التأكد من استعادة كافة الخدمات، مع توفير حلول بديلة.

مراجعة كافة خطط الطوارئ للتعامل مع الأزمات

كما أوصت اللجنة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمراجعة كافة خطط الطوارئ للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

وتضمنت توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى الحكومة، بتعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات وكافة الخدمات التي تأثرت بسبب حريق سنترال رمسيس.

موقف الحكومة من توصيات البرلمان بشأن حادث حريق سنترال رمسيس

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة بتنفيذ كافة التوصيات التي أقرتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

تعويضات مادية وأدبية للمتضررين من حادث حريق سنترال رمسيس

وأعلن الوزير، أنه سيكون هناك تعويضات مادية وأدبية للمتضررين من حريق سنترال رمسيس، قائلا: تعبيرا من الدولة عن مسؤوليتها تجاه هذا الحادث.

وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التحقيقات بشأن حادث حريق سنترال رمسيس جارية، وستكون نتيجتها معلنة.

تعويضات أهالي الشهداء والمصابين في حادث حريق سنترال رمسيس

وأكد وزير الاتصالات، أنه سيكون هناك تعويضات لأهالي الشهداء والمصابين.

موقف وزارة الاتصالات من ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستقوم بدورها تجاه شهداء حادث حريق سنترال رمسيس.

وقال الدكتور عمرو طلعت: "الشهداء في عنينا وعلى راسنا من فوق، وجميلهم في رقبتنا، لأن ما قاموا به من عمل بطولي يدعو للإجلال والتقدير".



الحكومة حريصة على أداء دورها التنفيذي

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة حريصة على أداء دورها التنفيذي في كل وقت، مؤكدا أهمية ما ذكره النواب من ملاحظات بشأن حادث حريق سنترال رمسيس.

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