لن يمر مرور الكرام، قرار عاجل من النواب بعد حادث سنترال رمسيس

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة إلى الحكومة بعد حادث حريق سنترال رمسيس، قائلا: "ما حدث ضرر جسيم وراءه خطأ جسيم".

انتقادات حادة للحكومة بعد حادث سنترال رمسيس

جاء ذلك في كلمته تعقيبا على رد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بعد هجوم النواب على الحكومة بسبب حادث حريق سنترال رمسيس.

حادث سنترال رمسيس ينم عن أخطاء جسيمة في وزارة الاتصالات

وأكد رئيس النواب، أن حادث سنترال رمسيس ينم عن أخطاء جسيمة في وزارة الاتصالات، قائلا: "هذا الخطأ لن يمر مرور الكرام".

دعوة لجنة الاتصالات للانعقاد ومناقشة البيانات العادلة

وقرر رئيس مجلس النواب، إحالة البيانات العاجلة الموجهة من الأعضاء إلى الحكومة بعد حادث حريق سنترال رمسيس، إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشتها في حضور وزير الاتصالات.

وشدد على لجنة الاتصالات أن تبدأ أعمالها اليوم، قائلا: سأتابع بنفسي تفاصيل الاجتماع، وكشف التفاصيل أمام الرأي العام.

يشار إلى أنه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، انتقادات حادة لتغيب وزير الاتصالات عن جلسة البرلمان اليوم، بعد حادث حريق سنترال رمسيس.

هجوم على الحكومة بسبب حريق سنترال رمسيس

وتساءل رئيس النواب، عقب إلقاء عدد من الأعضاء بيانات عاجلة هاجموا فيها الحكومة بعد حادث سنترال رمسيس: أين وزير الاتصالات؟!، متابعا: كان من المفترض أن يكون حاضرا تقديرا للمجلس وللرد على البيانات العاجلة.

رد الحكومة بعد حادث سنترال رمسيس

وفي هذا الصدد رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن البيانات العاجلة لا تكون مدرجة بجدول أعمال مجلس النواب.

تحرك وزير الاتصالات إلى موقع حادث حريق سنترال رمسيس

وأشار إلى أن وزير الاتصالات قطع زيارته الخارجية، وعاد إلى مصر، مشيرا إلى أنه توجه منذ الصباح الباكر لموقع حادث حريق سنترال رمسيس لمتابعة الأعمال، مشيرا إلى أنه قام كذلك بزيارة مصابي الحادث.

وتوجه محمود فوزي، بالتعازي باسمه واسم الحكومة، لأهالي وفيات حادث سنترال رمسيس.

تفاصيل حادث حريق رمسيس

وعرض الوزير، أمام جلسة النواب، تفاصيل الحادث، مشيدا بدور رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى ما تسبب فيه الحادث من خدمات الاتصالات والانترنت وغيرها من الخدمات المرتبطة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على استعادة العمل بشكل تدريجي.

وأكد الوزير، أن الحكومة تطمئن المواطنين بأن كافة البيانات مؤمنة بشكل كامل، ولا يوجد أي تخوف على بيانات المواطنين.

وأعلن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن كافة الخدمات تعود بشكل جزئي، على كافة المستويات.

وقال: ليس صحيحا أن الجمهورية بالكامل تعتمد على سنترال رمسيس، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية للتأكد من الحالة الإنشائية للمبنى.

وأعلن أن الحكومة شكلت لجنة لمتابعة الحادث، مشيرا إلى أن النيابة أيضا تقوم بدورها في مباشرة التحقيقات.

وشن عدد من أعضاء مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة بسبب تكرار الأزمات، وآخرها حريق سنترال رمسيس، الذي أصاب الدولة المصرية بالشلل التام.

بيانات عاجلة أمام النواب بعد حادث سنترال رمسيس

جاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم إلقاء عدد من البيانات العاجلة، اتهمت الحكومة بالفشل في الأمن السيبراني، وغياب الرؤية في تأمين المعلومات المصرية.

هجوم حاد على الحكومة بعد حريق سنترال رمسيس

وهاجم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الحكومة، قائلا: هي دي الحكومة اللي بتقول "مصر الحديثة"، متسائلا عن الأمن المعلوماتي.

تأخر الحكومة في التحرك تجاه حادث سنترال رمسيس

واستنكر النائب تأخر تحرك الحكومة بعد حادث حريق سنترال رمسيس، قائلا: وزير الاتصالات لم يتحرك إلا بعد مرور 14 ساعة على كارثة أصابت مصر بالشلل.

الحكومة فشلت في العديد من الملفات

وأكد عضو مجلس النواب أن الحكومة فشلت في العديد من الملفات، مشددا على ضرورة استجواب الحكومة فض دور الانعقاد الحالي، في ظل استمرار الكوارث.

مطالب باستجواب الحكومة بعد حادث سنترال رمسيس

وشدد النائب على أهمية أن يكون هناك محاسبة، قائلا: هي دي الحكومة اللي هتحل مشكلة الإيجار القديم؟، متابعا: "أتحدى الحكومة تقدر تقوم بدورها في حل مشكلة الإيجار القديم".

غياب الأمن المعلوماتي تسبب في شلل بعد حادث سنترال رمسيس

وأكد عضو مجلس النواب أهمية استجواب الحكومة، قائلا: بعد صرف كل هذه المليارات ولا نستطيع تأمين سنترال رمسيس.

على البرلمان القيام بدوره في استجواب الحكومة

وطالب النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بأن يقوم البرلمان بدوره الوطني قبل فض دور الانعقاد، واستجواب الحكومة بشأن الفشل في العديد من الملفات، وآخرها حادث حريق سنترال رمسيس.

حكومة الزلط والرملة

وقال النائب: "هذه الحكومة التي أرفضها ورفضت برنامجها، فشلت فشلا ذريعا، وهي حكومة الزلط والرملة".

استجواب الحكومة بعد تكرار الحوادث

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة استجواب الحكومة بعد تكرار الحوادث في العديد من المواقع، والتي تكشف فشل الحكومة في التعامل مع الأزمات.

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