بعد الهجوم على الحكومة بسبب حريق السنترال، فوزي يكشف لماذا لم يحضر مدبولي لـ النواب

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، احترام الحكومة لمجلس النواب، وأنها على أتم استعداد للتجاوب مع المجلس بحضور أي وزير يتم طلب حضوره.

اجتماع مناقشة أزمة حريق سنترال رمسيس

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة، بعد حادث حريق سنترال رمسيس، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ممثل الحكومة يدافع عن رئيس مجلس الوزراء

وقال الوزير: رئيس مجلس الوزراء لم يتم إخطاره من مجلس النواب بالحضور أمام المجلس، مؤكدا أنه لم يطلب منه الحضور وتخلف عن ذلك.

هجوم برلماني ضد الحكومة بعد حريق سنترال رمسيس

جاء ذلك تعقيبا على هجوم النائب ضياء الدين داوود، عضو المجلس، والذي أكد استخفاف رئيس مجلس الوزراء بمجلس النواب، وعدم حضوره أمام المجلس، منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسا للحكومة.

الحكومة عليها مسئولية سياسية في حريق سنترال رمسيس

وأكد النائب أن الحكومة عليها مسئولية سياسية وجنائية بشأن ما حدث في حريق سنترال رمسيس، قائلا: "مفيش حد هيستقيل ولا حد هيتحاسب".

حقيقة عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

ونفى ضياء الدين داوود، صحة ما ذكره وزير الاتصالات بشأن عودة الخدمات، قائلا: الحكومة تستخف بالأزمة، متسائلا عن جهود الأمن السيبراني التي تحدثت عنها الحكومة.

مطالب باستجواب الحكومة بعد حادث حريق سنترال رمسيس

من جانبه أكد النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، أن ما حدث يتطلب محاسبة سياسية، قائلا: الوقت مناسب جدا لاستجواب الحكومة التي فشلت في تأمين البنية المعلوماتية للبلاد.



شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة، بعد حادث حريق سنترال رمسيس، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هجوما عنيفا على الحكومة، وسط مطالب بإقالتها.

نائب: الحكومة لن تحاسب بعد حادث حريق سنترال رمسيس

وقال محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: "عايز الحكومة تنام وتتطمن، مفيش فيكم حد هيتحاسب"، متابعا: "أي موظف صغير النيابة هتحقق معاه ويتحاسب، أما الحكومة فمنذ سنوات لم يتم محاسبتها ولن، والدليل ما تم في حادث الطريق الإقليمي".

أسرار مصر في سنترال رمسيس

وحذر النائب، من أن أسرار مصر في سنترال رمسيس، لاسيما وأنه لا يوجد في مصر بيت، إلا وتأثر بحريق سنترال رمسيس، قائلا: "الحكومة أجرمت في حق هذا الشعب، وإن لم يكن هناك لجنة تقصي حقائق يمر الأمر مرور الكرام".

مطالب بإقالة الحكومة

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إقالة الحكومة بالكامل بعد حادث سنترال رمسيس، وإلا سيكون هناك كل يوم حادث، والنتيجة محاسبة موظف صغير.

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