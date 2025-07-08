بعد حريق سنترال رمسيس، هجوم برلماني عنيف على الحكومة ومطالبات بإقالتها

شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة، بعد حادث حريق سنترال رمسيس، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هجوما عنيفا على الحكومة، وسط مطالب بإقالتها.

نائب: الحكومة لن تحاسب بعد حادث حريق سنترال رمسيس

وقال محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: "عايز الحكومة تنام وتتطمن، مفيش فيكم حد هيتحاسب"، متابعا: "أي موظف صغير النيابة هتحقق معاه ويتحاسب، أما الحكومة فمنذ سنوات لم يتم محاسبتها ولن، والدليل ما تم في حادث الطريق الإقليمي".



أسرار مصر في سنترال رمسيس

وحذر النائب، من أن أسرار مصر في سنترال رمسيس، لاسيما وأنه لا يوجد في مصر بيت، إلا وتأثر بحريق سنترال رمسيس، قائلا: "الحكومة أجرمت في حق هذا الشعب، وإن لم يكن هناك لجنة تقصي حقائق سيمر الأمر مرور الكرام".

مطالب بإقامة الحكومة

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إقالة الحكومة بالكامل بعد حادث سنترال رمسيس، وإلا سيكون هناك كل يوم حادث، والنتيجة محاسبة موظف صغير.

على جانب آخر أثار النائب واقعة طرده قبل ذلك من جلسة البرلمان، قائلا: لا نريد تجميل الصورة لأجل أحد، حتى لو هنطرد من الجلسة.

حذف ذكر النائبين أشرف رشاد وعماد حمودة من مضبطة اجتماع لجنة الاتصالات

وقال: كما سألنا على غياب النائب محمد بدراوي، عن الجلسات، لماذا لم نسأل عن غياب الزملاء مثل أشرف رشاد، وعماد سعد حمودة.

واعترض النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على ما ذكره محمد عبد العليم داوود، مؤكدا أهمية الالتزام بما جاء في البيانات العاجلة.

وطالب أحمد بدوي، بحذف ما ذكره النائب بعيدا عن البيان العاجل، من مضبطة اجتماع اللجنة.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التدقيق في أكواد الحماية المدنية، في كافة الأماكن الحيوية.

غياب أكواد الحماية المدنية في سنترال رمسيس

وقال: ما يتعلق بأكواد الحماية المدنية، أمر في منتهى الأهمية، متابعا: وهو ما نؤكد عليه دائما في لجنة الإدارة المحلية.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن ما حدث خلال الساعات الماضية يؤكد أن العالم لا يمكن أن يحيا العالم بدون الاتصالات.

وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية أن تكون أدوات التأمين حاضرة، لاسيما فيما يتعلق بقطاع الاتصالات، قائلا: "خصوصا وأننا بلد مستهدف".

تضارب في بيانات الحكومة بشأن حريق سنترال رمسيس

من جانبه أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تضارب في بيانات الحكومة بشأن حادث حريق سنترال رمسيس.

وقال النائب: منظومة السلامة والحماية المدنية غير محققة في سنترال رمسيس، مشيرا إلى أن الخدمات في المؤسسات الحكومية متوقفة منذ ٢٤ ساعة الأمر الذي يتطلب وجود تحقيق واقعي وحقيقي.

وتساءل عضو مجلس النواب: كيف لسنترال في ميدان رمسيس يحدث به حريق والخدمات تتأثر في كل مكان؟.

وأشار النائب، إلى أن ما حدث في سنترال رمسيس أصاب الدولة المصرية بالشلل التام، خدمات العلاج على نفقة الدولة، والخبز والتموين، وجميع الخدمات بالكامل.



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