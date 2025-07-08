الاتصالات تعلن من النواب عودة التداول بالبورصة غدا، وهذا مصير الخدمات البنكية

أعلن المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، أن خطوط الاتصال المؤدية إلى البورصة المصرية عادت للعمل بشكل طبيعي بنسبة 100%، بعد حريق سنترال رمسيس.

مناقشة أزمة حريق سنترال رمسيس في مجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة، بعد حادث حريق سنترال رمسيس، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أسباب تأجيل جلسة التداول في البورصة

وقال: لكن تم تأجيل جلسة التداول كإجراء احترازي لضمان جاهزية السماسرة، وكافة المشاركين، مؤكدا عودة جلسات التداول للعمل بشكل طبيعي غدا الأربعاء.

عودة الخدمات الرقمية بعد حادث حريق سنترال رمسيس



وكشف أن وزارة الاتصالات التزمت بالخطة الزمنية التي وضعت منذ لحظة وقوع حادث حريق سنترال رمسيس، حيث تم الإعلان عن تفاصيل استعادة الخدمة عبر وسائل الإعلام، وتم بالفعل إعادة الخدمات الرقمية خلال 24 ساعة فقط، وهو معدل يُعد من الأسرع على المستوى العالمي.



عودة كافة الخدمات البنكية بعد حادث حريق سنترال رمسيس

وأكد نائب وزير الاتصالات، أن كافة الخدمات البنكية عادت للعمل، وآخرها البنك الأهلي، قائلا: كما بدأت خدمات التحويل الإلكتروني، وعلى رأسها "إنستا باي"، في العمل تدريجيا ويجري استخدامها حاليا بشكل طبيعي من قبل المستخدمين.

الدولة تعاملت مع أزمة حريق سنترال رمسيس وفق المعايير الفنية العالمية

وأكد نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تعاملت مع الأزمة وفق أعلى المعايير الفنية، وتم نقل ما يزيد على 120 مليون مستخدم إلى الشبكات البديلة في وقت قياسي، وهو ما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية في مصر.

وقال نائب وزير الاتصالات: رغم تأثر بعض المناطق مثل محيط ميدان رمسيس، إلا أن العمل جاري على استكمال الأعمال المتبقية خلال ساعات قليلة، دون تأثير على استقرار الخدمة بشكل عام.

وأوضح أن وزارة الاتصالات، تدخلت بشكل مباشر لحل المشكلات التي واجهت قطاع التعهيد بعد حادث حريق سنترال رمسيس، أحد أهم القطاعات الاستراتيجية لمصر، مع البدء في مراجعة شاملة لأداء الشركات المشغلة ووضع خطة بديلة لتفادي تكرار الأزمة مستقبلا.



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