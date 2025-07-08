وزير الاتصالات عن شهداء سنترال رمسيس: "في عينينا وعلى راسنا وجميلهم في رقبتنا"

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ستقوم بدورها تجاه شهداء حادث حريق سنترال رمسيس.

اجتماع مناقشة أزمة حريق سنترال رمسيس أمام لجنة الاتصالات بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة، بعد حادث حريق سنترال رمسيس.

موقف الحكومة من التعامل مع شهداء حادث حريق سنترال رمسيس

وقال الوزير: "الشهداء في عنينا وعلى راسنا من فوق، وجميلهم في رقبتنا، لأن ما قاموا به من عمل بطولي يدعو للإجلال والتقدير".





الحكومة حريصة على أداء دورها التنفيذي

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الحكومة حريصة على أداء دورها التنفيذي في كل وقت، مؤكدا أهمية ما ذكره النواب من ملاحظات بشأن حادث حريق سنترال رمسيس.

توجيهات رئيس الأغلبية بشأن أزمة حريق سنترال رمسيس



وتوجه عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بخالص التعازي لشهداء حادث حريق سنترال رمسيس، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

إعداد تقرير بشأن ملاحظات النواب حول حادث حريق سنترال رمسيس

ودعا القصبي، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لإعداد تقرير يتضمن كافة ملاحظات الأعضاء، قائلا: وعلى الحكومة الرد على كافة الملاحظات في الوقت الذي يحدده رئيس البرلمان.

لا أحد فوق القانون ويجب محاسبة المقصرين

وأكد أن مجلس النواب ليس في إجازة، قائلا: كما أن النواب ليسو في اجازة فلا أحد فوق القانون، وما تسفر عنه تحقيقات حادث حريق سنترال رمسيس، يجب محاكمته.

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