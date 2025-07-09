قومي المرأة ينظم ندوات وامتحانات محو أمية لأهالي قرية الحجاز بالإسماعيلية (صور)

نظَّم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة والتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، عدة فعاليات لأهالي قرية الحجاز وذلك بمقر جمعية الحجاز لتنمية المجتمع بالكيلو ٢ التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

أبرز الفعاليات بالقرية

وتضمنت الفعاليات ندوة توعوية ضمن مبادرة "معًا بالوعي نحميها" واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات وتنفيذ امتحانات محو الأمية؛ وذلك لدعم وتمكين المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

ندوة حول التصدي للشائعات

ومن جانبها قالت لبنى زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية خلال فعاليات الندوة: إن التصدي للشائعات وضرورة تلقي المعلومة من مصدر موثوق به، هذا إلى جانب أضرار ختان الإناث والزواج المبكر للإناث وأضراره الصحية والاجتماعية والنفسية.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وأضافت أنه تم استصدار عدد من بطاقات الرقم القومي للسيدات بالقرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مصلحة السجل المدني.

عقد امتحانات محو الأمية

وأوضحت نورهان سيد عيد مدير فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة الإسماعيلية أنه تم عقد امتحانات فورية لعدد من الأهالي بقرية الحجاز، وذلك بناءً على توجيهات اللواء المهندس رائد هيكل رئيس هيئة تعليم الكبار، وبحضور لجنة من الفرع تضم بدوى حسين، سيد منسي مدير الإدارة، وفادية مصطفى من الإدارة.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وأضاف دكتور أحمد بركات مدير التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، أن الندوة استهدفت فئة مستفيدي تكافل وكرامة وغير القادرين؛ بهدف تقديم المساعدة لهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وفي هذا السياق، أكدت مادلين فيكتور، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو مد الرعاية الصحية الشاملة لجميع المصريين، مشيرة إلى أن مثل هذه الندوات تُعد من الوسائل الفعالة لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

ويأتي هذا في إطار جهود الدولة والمجلس القومي للمرأة لرفع الوعي المجتمعي بالقضايا التي تمس المرأة والأسرة بشكل عام.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بأهالي قرية الحجاز والعمل على توعية المواطنين بحقوقهم الصحية والاجتماعية؛ من أجل بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحةً واستقرارًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.