الأربعاء 09 يوليو 2025
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محافظات

إصابة مسن في حريق مخزن بالإسماعيلية

حريق بمخزن بالإسماعيلية،
حريق بمخزن بالإسماعيلية، فيتو

أصيب مسن في حريق محدود اندلع بأحد المخازن بعقار مكون من خمسة طوابق في محافظة الإسماعيلية.   

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إخطار باندلاع حريق بأحد العقارات 

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا يفيد اندلاع حريق بالطابق الأرضي بعقار مكون من خمسة طوابق بمنطقة حي السلام، وشارع دمنهور أمام قهوة البنا.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية والحماية المدنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

كما دفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد. 
 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى في حال وجودهم. 

 

وأسفر الحادث عن إصابة علاء محمد عبدالجليل يبلغ من العمر 60 عاما، مقيم بحي السلام مصاب بضيق تنفس ورفض الذهاب إلى المستشفى. 
 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.  

 

التعامل بواسطة المسعفين  

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف الأسبق، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.  

 

تحذير هام 

مناشدا المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة. 

 

موضحا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.  

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