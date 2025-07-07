الإسماعيلية تعلن أرقاما بديلة للاتصال بالإسعاف والحماية المدنية والنجدة

أعلنت محافظة الإسماعيلية، منذ قليل، عن أرقام بديلة إذا تعذر الاتصال بمرفق الاسعاف من خلال الرقم 123، على أن يتم الاتصال بالرقم المباشر لإسعاف اسماعيلية 0100 508 6820‎- 01006711866- 0643915967.



كما حددت محافظة الإسماعيلية أرقام للاتصال بالحماية المدنية من خلال الرقم المباشر 0643143911 كذا رقم 0643143907.

كما تم تخصيص الرقم 0643910711 عند وجود اي صعوبة او تعذر بالاتصال بأرقام النجدة.

حريق سنترال رمسيس اليوم

و كان عدد كبير من المواطنين اشتكى على منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل شبكات الاتصالات في مصر، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس اليوم الإثنين، وسادت حالة من الغضب ضد شركات الاتصالات وسط نداءات للتدخل العاجل من الحكومة.





وتصدر تريند "سنترال رمسيس" مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحريق الكبير الذي اندلع بداخله مساء اليوم، وسط العديد من المنشورات التي كشفت عن انقطاع خدمات الإنترنت في بعض المناطق لشبكات الاتصالات الأربعة "orange، وetisalat اتصالات، والمصرية للاتصالات we، والاتصالات في المناطق الأخرى، وسط غياب خطط بديلة مثل شبكات اتصالات مؤقتة.

عطل شبكات الاتصالات بسبب حريق سنترال رمسيس

وكشف عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عبر منشورات متخصصة أن حريق سنترال رمسيس أثر على سنترالات رئيسية كانت تعمل كنقاط اتصال حيوية للشبكات الأربع، مشيرين إلى تأخر عودتها بشكل طبيعي.



حريق في سنترال رمسيس

انتشرت سحابة من الدخان الأسود غطت سماء وسط القاهرة، بعد اندلاع حريق داخل سنترال رمسيس ومحاولة قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وقررت الادارة العامة للمرور القاهرة ، إغلاق شارع رمسيس بوسط البلد مؤقتا لحين انتهاء أعمال إخماد الحريق، كما تمت أعمال فصل الكهرباء والغاز عن المبنى

وشهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة، ودفع الجهات المعنية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى.







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