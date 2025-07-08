محافظ الإسماعيلية يتابع جهود لجنة تطوير الميادين ومداخل المدن لتعزيز الهوية البصرية

عقد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة جهود لجنة تطوير الميادين العامة ومداخل المدن بالمحافظة، في إطار حرصه المتواصل على الارتقاء بالمستوى الجمالي والحضاري للمحافظة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عفت راغب مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من اجتماع اللجنة، فيتو

جانب من اجتماع اللجنة، فيتو

متابعة ضمن خطة شاملة

تأتي هذه المتابعة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تطوير المحاور المرورية الرئيسية ومداخل المدن، فضلًا عن إبراز الهوية البصرية الفريدة لكل مدينة على حدة.

جانب من اجتماع اللجنة، فيتو

جانب من اجتماع اللجنة، فيتو

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على الدور المحوري الذي تلعبه اللجنة في تنفيذ توجيهات الدولة الرامية إلى تحسين المظهر العام للمدن المصرية، وشدد على ضرورة العمل الدؤوب لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة في كافة المشروعات الجارية، موضحًا أن هذه الجهود لا تقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل تمتد لتشمل تحسين انسيابية الحركة المرورية وتوفير بيئة جاذبة للمواطنين والزوار على حد سواء.

جانب من اجتماع اللجنة، فيتو

جانب من اجتماع اللجنة، فيتو

أبرز أعمال اللجنة

تتضمن أعمال اللجنة حاليًا مجموعة من الأفكار المطروحة التي تركز على تجميل الميادين، وتطوير الأرصفة، وزيادة المساحات الخضراء كما يتم الاهتمام بكافة العناصر البصرية من مساحات وميادين ولافتات ومداخل لتعبر عن تاريخ وثقافة كل مدينة، ما يسهم في تعزيز الانتماء وإثراء التجربة البصرية للجميع.

ويأتي هذا الاهتمام البالغ من قبل اللواء أكرم محمد جلال في إطار رؤية أوسع تهدف إلى جعل الإسماعيلية نموذجًا يُحتذى به في التخطيط العمراني والتجميل الحضري، مع الحفاظ على هويتها الأصيلة وتراثها العريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.