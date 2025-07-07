جولة مفاجئة لمحافظ الإسماعيلية على المخابز الآلية (صور)

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من المخابز الآلية التابعة لمحافظة الاسماعيلية في نطاق حي ثان وثالث مدينة الإسماعيلية.

وذلك في حضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أحمد العايدي رئيس حي ثالث، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان؛ وذلك للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتأكد من جودة الخبز المنتج ووزنه، ومدى الالتزام بالمعايير التموينية المقررة، حيث أكد أن تلك الجولات تأتي في إطار متابعته الميدانية المستمرة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

توفير الخبز المدعم للمواطنين

وخلال الجولة أشار محافظ الإسماعيلية أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير الخبز المدعوم لكافة المواطنين، وأنها تولي ملف الخبز اهتمامًا خاصًا لما له من صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وشملت الجولة المرور على المخبز الآلي بالشيخ زايد نطاق حي ثالث، المخبز الآلي بحي ثان بالبحري، ومجمع المخابز الآلي بمنطقة الشهداء نطاق حي ثان.

تشكيل لجنة فورية

ووجه محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة فورية من المختصين لرفع كفاءة المخابز الآلية وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة بالتعاون مع الأحياء ومجلس إدارة مشروع المخابز ومرور لجان الصحة والبيئة بشكل دوري لمتابعة المعايير الصحية والبيئية، مؤكدًا أن الاهتمام بما يقدم للمواطن من خدمات وسلع ومعروضات يجب مراعاتها لكافة الضوابط.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ضرورة إعادة التشغيل

وخلال جولته التفقدية بمجمع المخابز الآلي بحي ثان، وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة إعادة تشغيل المجمع للاستفادة من الإمكانات والآلات وتعظيم الاستفادة منه، خاصة أنه يقع في موقع متميز وسط كتلة سكانية كبيرة ويخدم عددًا كبير من السكان والمترددين على المدينة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

كما قام محافظ الإسماعيلية بتفقد منفذ السلع الاستهلاكية دلتا ماركت التابع لوزارة التموين لمتابعة وجود السلع الأساسية بالمنفذ وعرض الأسعار، موجهًا برفع كفاءة المنطقة المحيطة به.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأكد محافظ الإسماعيلية في ختام جولته على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والنظافة العامة داخل المخابز والمنافذ الاستهلاكية حفاظًا على سلامة المواطنين، مشددا أن أي تقصير أو تهاون في تقديم الخدمة لن يتم التهاون معه، مؤكدًا أن زياراته الميدانية المفاجئة مستمرة وتشمل كافة القطاعات الخدمية، في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط والشفافية في الأداء الحكومي.

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