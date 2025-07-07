الإثنين 07 يوليو 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتشكيل لجنة لتعظيم الاستفادة من مجمع الأسماك المطور (صور)

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية بمبادرة تخفيض الأسماك والتي أطلقتها محافظة الإسماعيلية على مدار الأسبوعين الماضيين بمجمع الأسماك المطور (سوق السمك الجديد) بطريق البلاجات نطاق حي أول. 

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نجاح مبادرة أسماك البلد لأهل البلد 

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع على نجاح المبادرة في خفض أسعار بعض أنواع الأسماك، والتي تعد أحد أنواع البروتينات الأكثر طلبًا من مواطني المحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالإضافة لتوفير منتجات متنوعة لتناسب احتياجات المواطنين بالمحافظة. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

استمرار أعمال المبادرة 

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن المبادرة مستمرة خلال الأسابيع القادمة وسوف تنتقل إلى مراكز المحافظة حتى تصل لجميع المواطنين، كما تم التنسيق مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية؛ توفير منافذ متنقلة في عدة أماكن تبدأ غدًا بمكانين، بجوار مكتبة مصر العامة بالشارع التجاري نطاق حي ثالث، وميدان عرابي، نطاق حي أول. 

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

الهدف من المبادرة 

مؤكدًا أنها من خلال تلك التنسيقات يتم تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما يحقق خفض في الأسعار ثم استقرار في الأسعار. 

 

موجهًا الشكر لفريق العمل وكافة الجهات المشاركة بالإشراف والرقابة والتجهيز للمبادرة (مديرية التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية البحيرات، الطب البيطري، الصحة، مركز ومدينة الإسماعيلية. حي أول، حي ثان، حي ثالث، سوق مجمع الأسماك المطور، سوق الجملة، التطوير والتجميل، البيئة)، بالإضافة لجهات الرصد الميداني من المكتب الفني، مكتب  المتابعة والشبكة الوطنية والإعلام.  

جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر لأصحاب المزارع السمكية وتجار الأسماك، وتجار الخضار والسلع الأساسية المشاركين، مؤكدًا على دورهم المحوري والأساسي في هذه المبادرة. 

 

وأكد محافظ الإسماعيلية اهتمامه بسوق الأسماك المطور، حيث تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة كافة احتياجات السوق تضم جميع الجهات المعنية والمساعدة لتعظيم الاستفادة من السوق والذي تم افتتاحه منذ خمس سنوات وذلك لتحقيق الهدف المرجو من المشروع.
 

 

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