محافظ الإسماعيلية يوجه بمراجعة الاشتراطات الصحية والبيئية بالمخابز (صور)

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمتابعة أعمال اللجنة العليا للمخابز بالمحافظة؛ بهدف توفير رغيف خبز صحي ونظيف، ومطابق للمواصفات القياسية لكل مواطن على أرض محافظة الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مباحث التموين، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، دكتورة ريم مصطفى مدير عام مديرية الشئون الصحية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مديري الإدارات التموينية على مستوى المحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

توفير خبز صحي ونظيف

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، بالتأكيد على أن توفير رغيف خبز صحي ونظيف ومطابق للمواصفات للمواطنين يأتي على رأس أولوياتي، وأتابع شكاوى المواطنين الخاصة برغيف الخبز، الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بنفسي.

تشديدات على النظافة العامة للمخابز

مضيفا، إن النظافة العامة للمخبز وتوفير مكان حضاري للمواطن أثناء شراء الخبز، لا يقل أهمية لدي عن جودة رغيف الخبز الذي يقدم له".

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

مشددًا، "الحفاظ على حق المواطن في رغيف خبز مثالي مسئولية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تموين وصحة ووحدات محلية ".

و خلال الاجتماع، ناقش محافظ الإسماعيلية كافة المشكلات المتعلقة بالمخابز على مستوى المحافظة، مستمعًا لعرض كامل من رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وأحياء المدينة الثلاثة، ومديري الإدارات التموينية، يشمل كافة المشكلات والمعوقات بمخابز المحافظة، بهدف تلافيها والوصول برغيف الخبز المدعم للمستوى الأمثل.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

مراجعة الاشتراطات البيئية والصحية

ووجه محافظ الإسماعيلية، بمراجعة كافة الاشتراطات الصحية والبيئية والنظافة العامة بكافة مخابز المحافظة، وتقسيمها على مراحل ودخولها خطة صيانة عاجلة، على أن تنتهي مخابز المرحلة الأولى قبل نهاية شهر يوليو الجاري.



وفى ختام الاجتماع، ناقش محافظ الإسماعيلية مشكلة توقف مجمع المخابز بمنشية الشهداء عن العمل، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيله مرة أخرى بما يعود بالنفع على المواطن الإسماعيلي.

موجهًا بإعداد تقرير مفصل عن كافة مشكلات مخابز المحافظة، للعرض عليه خلال ٤٨ ساعة؛ لسرعة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والوصول لأهداف محددة على رأسها رضاء المواطن الإسماعيلي.





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