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محافظات

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقنطرة شرق الإسماعيلية

تصادم تروسيكل وسيارة
تصادم تروسيكل وسيارة مجهولة، فيتو

شهد مركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، حادث تصادم مروع أدى إلى إصابة 4 أشخاص بينهم سيدتين.  

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إخطار بوقوع حادث تصادم

 تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين تروسيكل وسيارة مجهولة، بمركز ومدينة القنطرة شرق، بقرية جلبانة باتجاه ترعة الحاوي وما بين محطة رفع 12 ومحطة 16، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف 

كما دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.   

 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث وتجرى عمليات إسعافهم.   

 

أسماء المصابين وحالتهم الصحية 

وتبين أن المصابين هم: فريد عطية علي عطية 24 عامًا من القنطرة شرق، مصابة بكدمة بالرأس وجرح 2 سم بفروة الرأس وسحجات بالجسم، وحسام محمد جمعة مصطفى 29 عامًا، من القنطرة شرق مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، ورضا محمد علي محمد 45 عامًا من جلبانة مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، وياسمين وليد السيد أحمد 20 عامًا مصابة باشتباه كسر بالحوض وجرح 4 سم بالساعد الأيسر. 

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