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جولة ميدانية لمساعد وزير الري لمتابعة أعمال التطهيرات وحالة الترع بالغربية

جولة ميدانية لمساعد
جولة ميدانية لمساعد وزير الري لمتابعة أعمال التطهيرات

أجرى المهندس أشرف المحمدي، مساعد وزير الموارد المائية والري لشئون الري، جولة ميدانية موسعة تفقد خلالها عددًا من هندسات الري بمحافظة الغربية.

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جاء ذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على متابعة حالة المجاري المائية وأعمال التطهيرات الجارية لضمان كفاءة منظومة الري بمحافظة الغربية.

وشملت الجولة المرور على هندسات ري طنطا، وغرب المحلة، وبشبيش، وذلك بحضور المهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية حيث تم تفقد حالة عدد من الترع الرئيسية، ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية والزراعات القائمة على المجاري المائية.

 

وشملت الترع التي تم المرور عليها كلًا من: قناة طنطا الملاحية، ودليل القاصد، وترعة القاصد، وميت يزيد، وبحر شبين، وبحر الملاح، وميت السراج، ولومانه، وطنبارة الغربية، بالإضافة إلى مصرف نمرة ٥ ومحطة رفع طنبارة الغربية من مصرف الجنابية.

وأكد مساعد الوزير على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لأعمال التطهيرات الدورية ورفع كفاءة المجاري المائية لضمان وصول مياه الري إلى النهايات وتلبية احتياجات المزارعين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المناسيب المائية ومتابعة أي تعديات أو معوقات قد تؤثر على كفاءة توزيع المياه.

وتأتي هذه الجولات ضمن استراتيجية الوزارة للمتابعة المستمرة على أرض الواقع وتقييم الأداء في مختلف المواقع، بما يحقق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ويحسن إدارة الموارد المائية.

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