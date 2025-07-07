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محافظ الغربية يُسلم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لـ13 مواطنًا

محافظ الغربية يُسلم
محافظ الغربية يُسلم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لـ13 مواطنًا

سلّم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم الإثنين، عددًا من الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة لـ13 من المواطنين.

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جاء ذلك خلال احتفالية نُظمت بديوان عام محافظة الغربية بحضور حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت في توفير الأجهزة ضمن شراكتها المجتمعية الفاعلة مع المحافظة، وفي إطار جهود محافظة الغربية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وحرصها على دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته البالغة بمشاركة المواطنين وأسرهم هذه اللحظة التي وصفها بأنها من “أجمل أيام العمل ”، لما تحمله من دفء إنساني وابتسامة صادقة، مؤكدًا أن الدولة لا تدّخر جهدًا في تقديم يد العون لكل من يستحق، وأن المحافظة تضع الإنسان وراحته وكرامته في قلب كل قرار وكل مبادرة.

وأكد محافظ الغربية خلال الفعالية أن مثل هذه الأيام تُعد من المناسبات التي تعتز بها المحافظة، لما تحمله من رسائل إنسانية نبيلة، حيث قال: “نحن نعتز بهذه اللحظات التي نرى فيها البسمة مرسومة على وجوه أهلنا  مسؤوليتنا هي خدمتهم، ونحن هنا من أجلهم  الدولة بكل مؤسساتها تبذل قصارى جهدها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وسنواصل مد يد العون لكل من يحتاج للدعم والرعاية”.

ووجّه محافظ الغربية الشكر والتقدير لمؤسسات المجتمع المدني  على دورها الوطني ودعمها المتواصل للمبادرات المجتمعية، مثمنًا تعاونها مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة بكل دقة وإنسانية، ومؤكدًا أن المحافظة لن تتأخر عن أي مواطن، خاصة حين يتعلّق الأمر بصحته أو كرامته أو معيشته اليومية.

وخلال الفعالية، لم يكتفِ المحافظ بتسليم الأجهزة بل تفاعل مع المواطنين وحرص على الاستماع إلى ظروفهم المعيشية والصحية، وطمأنهم بأن المحافظة تفتح أبوابها وقلوبها دائمًا لمن يحتاج المساعدة، مشددًا على أن كل جهاز يُسلم اليوم هو رسالة احترام، قبل أن يكون مجرد وسيلة مساعدة.

وقال المحافظ للأهالي عنيا ليكم.. وإحنا هنا علشانكم. الدولة كلها بتشتغل علشان تريح الناس وتخفف عنهم، ومش هنبطل نمد إيدينا لكل محتاج”

وتوجّه اللواء أشرف الجندي بنفسه إلى سيارة أحد المواطنين غير القادرين على الحركة، وفضّل أن يسلّمه الكرسي المتحرك داخل السيارة دون أن يُطلب منه النزول، حرصًا على راحته وتقديرًا لظروفه.

وأكد محافظ الغربية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة ممتدة من الأنشطة التي تتبناها المحافظة لتوفير الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء مجتمع متكافل وعادل لا يُترك فيه أحد خلف الركب.

وأضاف أن “الغربية.. عروس الدلتا” لا تكتفي بالمشروعات التنموية والبنية التحتية، بل تحرص في المقام الأول على أن تكون التنمية مصحوبة بالرحمة والكرامة، لأن الإنسان هو الهدف والغاية من كل ما يُبذل من جهد.

واختُتمت الفعالية وسط أجواء من البهجة والامتنان، حيث عبّر المواطنون وأسرهم عن شكرهم العميق لمحافظة الغربية، مؤكدين أن ما تلقّوه اليوم لم يكن فقط جهازًا تعويضيًا، بل دعمًا نفسيًا ومعنويًا أعاد إليهم الشعور بالاهتمام والاحتواء.

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