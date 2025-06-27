الجمعة 27 يونيو 2025
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مستشفى طنطا العام تعلن تقديم خدمات متكاملة ومتطورة بقسم النساء والتوليد

خدمات متكاملة ومتطورة
خدمات متكاملة ومتطورة بقسم النساء بمستشفى طنطا العام

أعلنت مستشفى طنطا العام عن تقديم باقة متكاملة من الخدمات الطبية والجراحية المتخصصة في قسم النساء والتوليد، وذلك بإشراف نخبة من كبار الاستشاريين، ووفقًا لأحدث المعايير والبروتوكولات العالمية.

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ويشهد القسم طفرة نوعية في مستوى الخدمة المقدمة، بفضل توافر كوادر طبية مؤهلة وأجهزة حديثة ومتطورة، مما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة، في ظل التوجيهات المستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربي.

وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أن قسم النساء والتوليد بالمستشفى يقدم مجموعة شاملة من الخدمات، تشمل:

رعاية الحمل والولادة:

فحوصات ما قبل الحمل.

المتابعة المنتظمة للحمل باستخدام أحدث أجهزة السونار وتخطيط نبض الجنين.

تشخيص وعلاج المضاعفات، ومتابعة حالات الحمل عالي الخطورة مثل الحمل المتعدد والمشيمة المنغرسة.

ولادات طبيعية بدون ألم، وقيصرية باستخدام تقنيات حديثة (مثل PCA – TAP Block).

توليد جميع الحالات الحرجة تحت إشراف فريق طبي متخصص داخل غرف عمليات مجهزة، مع توافر بنك دم متكامل وغرف رعاية مركزة للأم والطفل.


 أمراض النساء:

تشخيص وعلاج أمراض الجهاز التناسلي (مثل أمراض الرحم، المبايض، والالتهابات المزمنة).

علاج اضطرابات الدورة الشهرية والاختلالات الهرمونية.

متابعة وتأهيل حالات تأخر الإنجاب ومراقبة التبويض بأحدث الوسائل الطبية.


العمليات الجراحية الدقيقة:

استئصال الرحم، إزالة الأورام الليفية، وأكياس المبيض.

إجراء مناظير البطن التشخيصية والعلاجية باستخدام تقنيات حديثة.


ويؤكد المستشفى أن العمل جارٍ باستمرار على تطوير الأداء والارتقاء بمستوى الخدمة، بما يحقق أفضل رعاية صحية شاملة وآمنة للمرأة في مختلف مراحل حياتها.

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