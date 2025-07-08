وفاة شاب بلدغة ثعبان داخل أرضه الزراعية بقرية مسهلة في الغربية

توفي شاب في العقد الرابع من عمره متأثرًا بلدغة ثعبان، أثناء تواجده داخل أرضه الزراعية بقرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية.

تلقى مستشفى السنطة المركزي بلاغًا بوصول المواطن محمود صالح عبد العزيز محمود، 37 عامًا، في حالة حرجة نتيجة تعرضه للدغة ثعبان.

وعلى الفور تم إعطاؤه مصلا مضادا للسموم داخل قسم الاستقبال، لكن رغم محاولات إنقاذه، فارق الحياة متأثرًا بالإصابة.

وبحسب روايات الأهالي، كان الشاب يقوم بأعمال زراعية داخل أرضه حين تعرض للدغة مفاجئة من أحد الزواحف السامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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