مجزرة جديدة في غزة، استشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ (فيديو)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزة جديدة بعد قصفه بناية سكنية مأهولة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة فجر اليوم الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، في يوم دموي جديد على سكان القطاع.

واستشهد 12 فلسطينيًّا على الأقل جراء قصف إسرائيلي على بناية متعددة الطبقات كان يسكنها عشرات الفلسطينيين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، دون سابق إنذار، وتواصل فرق من الدفاع المدني البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

" مجزرة جديدة"#شاهد| قصف صهيوني يستهدف مربعًا سكنيًا في مخيم الشاطئ غرب غزة يسفر عن 10 شــهداء وأكثر من 30 جريحًا في حصيلة أولية، والبحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض. pic.twitter.com/3FqKVLSLrV July 8, 2025

وأدى القصف ذاته إلى إصابة أكثر من 30 شخصًا بجراح متفاوتة، ممن وصلوا لمستشفى الشفاء بمدينة غزة لتلقي العلاج، في حين أدى القصف لتدمير عدد من المنازل المحيطة بالبناية السكنية.

ومخيم الشاطئ أحد أكثر مخيمات قطاع غزة اكتظاظًا وفقرًا، كما أن غالبية المنازل فيه مبنية بأسقف من الصفيح والأسبست، ما يجعل سكانها عرضة بشكل أكبر لشظايا الصواريخ وقطع الباطون التي تتطاير جراء عمليات القصف الإسرائيلية.



ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي من غاراته على مختلف مناطق قطاع غزة بالتزامن مع مفاوضات تُجرى في الدوحة وواشنطن، في محاولة للتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وتسببت الغارات التي نفذها جيش الاحتلال على قطاع غزة، خلال ساعات يوم الثلاثاء، باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني، غالبيتهم في جنوب القطاع، إذ استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيامًا في منطقة المواصي المكتظة غرب خان يونس.

كما شهدت المحافظة الوسطى لقطاع غزة سلسلة غارات أدت لمقتل 20 فلسطينيًا، في حين استشهد 26 آخرون في غارات متفرقة على مدينة غزة.

وزاد جيش الاحتلال من وتيرة عمليات النسف في مناطق شمال قطاع غزة التي شهدت عملية أدت لمقتل 5 جنود، صباح الثلاثاء، كما نفذ عمليات نسف في أحياء الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.



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