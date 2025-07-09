كارثة تكساس، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 109 قتلى وأكثر من 160 مفقودا (فيديو)

أعلنت سلطات ولاية تكساس أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 109 قتلى، فيما لا يزال 161 شخصًا في عداد المفقودين، بينهم 5 أطفال من أحد المخيمات الصيفية وموظف مرافق لهم.



وقال حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، في مؤتمر صحفي إن: "عدد القتلى بلغ حتى الآن 109 أشخاص، ولا تزال عمليات البحث جارية عن المفقودين"، محذرًا من أن "القائمة مرشحة للارتفاع".

وأشار أبوت إلى أنَّ هذا الرقم مبني على عدد الأشخاص الذين أُبلغ عن فقدانهم من قبل أصدقائهم أو أقاربهم أو جيرانهم.



🚨 BREAKING: The deathtoll from catastrophic flooding here in the Texas Hill Country has surpassed 100, per authorities



Several victims are still missing.



Local, state, and federal crews are still working around the clock. They are NOT giving up here! pic.twitter.com/b9ncfLNtzs — Nick Sortor (@nicksortor) July 7, 2025

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيزور تكساس يوم 11 يوليو لتفقد الأوضاع في المناطق المتضررة.

وكان ترامب قد أعلن حالة الطوارئ في مقاطعة كير في السادس من الشهر الجاري، مؤكدًا أن السلطات الفيدرالية تقدم الدعم الكامل للجهات المحلية في جهود الإغاثة والتعامل مع تداعيات الكارثة.

يُذكر أن البلاد لم تشهد فيضانات بهذا الحجم منذ سبتمبر 2024، حين اجتاح إعصار مناطق واسعة من الجنوب الشرقي الأمريكي، وتسبب بفيضانات أودت بحياة أكثر من 230 شخصا في فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الشمالية والجنوبية.

وفي حين نقلت وسائل إعلام أمريكية عن شهود عيان أن السلطات لم تصدر تحذيرات مسبقة بشأن الفيضانات، أفاد البيت الأبيض أن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أصدرت الإنذارات في الوقت المناسب، داعية السكان إلى توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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