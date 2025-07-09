طريقة عمل الكب كيك، حلوى لذيذة يسهل تحضيرها

طريقة عمل الكب كيك، الكب كيك من أنواع الكيك الشهيرة التي لها شكل مميز ومذاق شهي ولا يقاوم وهي تعتبر المفضلة عند الأطفال.

وطريقة عمل الكب كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة خاصة الصغار.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكب كيك.

مكونات عمل الكب كيك:

كوب ونصف دقيق منخول.

نصف كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

2 بيضة.

نصف كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة ونصف صغيرة بيكينج بودر.

رشة ملح.

اختياري للتزيين:

كريمة خفق.

شيكولاتة مذابة.

فراولة أو فواكه صغيرة.

رشات ملونة أو مكسرة.

طريقة عمل الكب كيك:

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي أكواب ورقية مخصصة للكب كيك في قالب الكب كيك.

في وعاء، انخلي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض تدريجيا، مع إضافة الحليب بالتبادل.

استمري في الخلط حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

وزعي الخليط في أكواب الكب كيك بحيث تملئين كل كوب حتى ثلاثة أرباعه فقط.

أدخلي القالب إلى الفرن واخبزيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، إذا خرج نظيفا فهي ناضجة).

اتركي الكب كيك يبرد تماما على شبكة.

زينيه بالكريمة أو الشيكولاتة أو حسب رغبتك.

نصيحة تأكدي من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

لا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا يهبط الكب كيك.

يمكنك إضافة قطع شيكولاتة أو فواكه مجففة للخليط لمزيد من النكهة.

قدمي الكب كيك مع الشاي أو العصير، ويمكن استخدامه كجزء من بوفيه حلو في المناسبات وأعياد الميلاد.

طريقة عمل الكب كيك

ولعمل كيكة البرتقال

مكونات عمل كيكة البرتقال:

2 كوب دقيق منخول.

1 كوب سكر.

3 بيضات.

1 كوب عصير برتقال طبيعي (يفضل طازج).

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة عمل كيكة البرتقال:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ادهني قالب الكيك بالزبدة ورشي عليه قليلا من الدقيق أو استخدمي ورق الزبدة.

في وعاء كبير، اخفقي البيض مع الفانيليا جيدا باستخدام المضرب الكهربائي لمدة 3 دقائق حتى يصبح الخليط فاتح اللون.

أضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى يذوب تماما.

ثم أضيفي الزيت وعصير البرتقال وبشر البرتقال وقلبي جيدا.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.

أضيفي خليط الدقيق تدريجيا إلى المكونات السائلة مع التقليب باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى يتجانس الخليط.

صبي الخليط في القالب المجهز.

أدخلي القالب إلى الفرن لمدة 35–45 دقيقة أو حتى تنضج الكيكة (اختبري النضج باستخدام عود خشبي).

اتركي الكيكة تبرد قليلا، ثم أخرجيها من القالب.

يمكنك تزيينها برشة سكر بودرة أو شرائح برتقال على الوجه.

نصائح لنجاح كيكة البرتقال استخدمي برتقال طازج لعصير طبيعي ونكهة قوية، ولا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا تهبط الكيكة.

تقدم مع كوب شاي أو قهوة.

يمكن إضافة صوص برتقال أو شيكولاتة بيضاء فوقها.

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