طريقة عمل مافن التفاح والموز، حلوى صحية مناسبة للانش بوكس

طريقة عمل مافن التفاح والموز، المافن من أنواع الكب كيك وهو كيك لذيذ ومميز يمكن تحضيره بنكهات وحشوات مختلفة ويعشقه الصغار والكبار.

وطريقة عمل مافن التفاح والموز، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره فى المنزل، وهو يعتبر حلوى صحية للصغار فى اللانش بوكس.

وتقدم الشيف عظيمة حمدى، طريقة عمل مافن التفاح والموز.

مكونات عمل مافن التفاح والموز:-

كوب دقيق شوفان

ربع كوب تفاح بيوريه

موزة مهروسة

بياض بيضة

2 ملعقة كبيرة زبادي

ملعقة صغيرة بروتين بودر

ملعقة صغيرى بيكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة صغيرة قرفة

طريقة عمل مافن التفاح والموز:-

نقوم بخلط الشوفان مع البيكينج بودر والبروتين البودر والقرفة.

ثم في بولة اخري نخلط الموز والتفاح مع الزبادي والفانيليا وبياض البيضة.

ثم يضاف علي المكونات الجافة ونخلط جيدا.

ثم نضعهم في قوالب الكب كيك وندخله الفرن الساخن لمدة 15 دقيقة أو أكثر على حسب النضج.

ثم نخرجها من الفرن ونتركه يبرد ويقدم بعدها كوجبة إفطار أو عشاء حسب الرغبة.

مافن التفاح والموز

ولعمل الكيك العادى

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 أكواب دقيق

5 بيضات

كوب لبن حليب

كوب سمن على زيت

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

2 كوب سكر

طريقة عمل الكيكة العادية:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

يجب أن نتأكد من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض مع الفانيليا وتضرب جيدا حتى يصبح لون البيض فاتح.

ثم نضيف اللبن والزيت والسمن ونضرب جيدا، ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى يذوب السكر.

ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب جيدا.

ثم نضيف خليط البيض واللبن تدريجيا على الدقيق مع التقليب المستمر.

ونعجن جيدا بالمضرب اليدوى حتى نحصل على قوام ناعم خالى من تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينية الفرن وندهنها بالسمن ثم نعفرها بالدقيق.

ثم نصب عجين الكيك فى الصينية، وتدخلها الفرن الساخن.

نترك الصينية في الفرن لمدة 30 دقيقة، مع مراعاة عدم فتح الفرن قبل هذه المدة.

بعدها نخرج الكيك من الفرن.

ثم نقوم بعمل اختبار للكيك حيث ندخل السكين فى منتصف الكيك لو كان نظيف فهذا يعنى أن الكيك أصبح جاهز، أما لو السكين خرج ملطخ بالعجين فهذا يعنى أنها تحتاج دقائق أخرى فى الفرن.

وبعد التأكد من نضج الكيك، يجب نخرجها ونتركها تبرد تماما، ثم نقطعها ونقدمها مع العصير أو الشاي باللبن.

ويمكن تزيينها بالصوصات المختلفة أو العسل أو رشها بالمكسرات وجوز الهند حسب الرغبة، فهى شهية ولذيذة فى جميع حالاتها.