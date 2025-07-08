مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية يتابع امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات

تابع أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، امتحانات الثانوية العامة، في يومها قبل الأخير من خلال غرفة العمليات الرئيسية، بقيادة أشرف العربي وكيل المديرية وفريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية.

تنفيذ ضوابط الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية خلال المتابعة على أهمية تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان إلى جانب وصول أوراق الأسئلة والإجابة قبل بداية اللجان بوقت كاف.

امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة في محافظة الإسماعيلية (النظام القديم) يؤدون اليوم الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) لشعبة الرياضيات.

امتحانات طلاب مدارس “ستيم” (STEM)

ويؤدي طلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم وامتحان مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات كما أدى طلاب مدرسة المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة التاريخ (ورقة ثانية).



امتحانات الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد فقط، وتضاف للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الإحصاء)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام الجديد ولا تضاف درجاتها للمجموع هي: اللغة الأجنبية الثانية.

وأكدت أن المواد التي تخص طلاب النظام القديم وتضاف درجاتها للمجموع هي: (اللغة الأجنبية الأولى - اللغة الأجنبية الثانية - علم النفس والاجتماع - الفلسفة والمنطق - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة - الرياضيات البحتة - الرياضيات التطبيقية)، وأن المواد التي تخص طلاب النظام القديم فقط ولا تضاف درجاتها للمجموع هي (الاقتصاد والإحصاء).

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى علي ضرورة توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.

الوزير يشيد بجهود مديري المديريات التعليمية

ووجّه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لمديري المديريات التعليمية على ما أظهروه من جهد ملموس ومتابعة دقيقة ساهمت في حسن سير امتحانات الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من انضباط والتزام هو نتاج تعاون وجهود مخلصة تستحق الإشادة.

وأكد الوزير على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم، والانضباط، والتركيز، وتحمل المسؤولية، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يليق بأبنائنا الطلاب وبالمنظومة التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الامتحانات.

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