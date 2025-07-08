محافظة الإسماعيلية يتابع جهود توفير الأسماك والمنتجات البحرية بأسعار مخفضة للمواطنين (صور)

قام اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الثلاثاء، بمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتوفير نحو 2 طن من الأسماك والمنتجات البحرية بالتعاون والتنسيق مع الشركة الوطنية للثروة السمكية.



تضمنت المنتجات أسماك بلطي ماكريل، بوري، دبارة، دينيس، كاليماري، باسا، ثعابين، بوري فيليه، كابوريا، جمبري بالإضافة إلى تونة، والسكر والزيت، بأسعار تنافسية وجودة عالية.

جانب من المبادرة، فيتو

جانب من المبادرة، فيتو

استمرار تخفيض أسعار الأسماك

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تعمل بكافة أجهزتها لضمان استمرارية تخفيض أسعار الأسماك وكذلك المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكًا من المواطنين.

جانب من المبادرة، فيتو

نجاح مبادرة أسماك البلد لأهل البلد

يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققته المحافظة خلال الأسبوعين الأول والثاني من إطلاق مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" بسوق السمك الجديد، والتي لاقت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وتم خلالها توفير أنواع مختلفة من الأسماك، والسلع الاستهلاكية.



جانب من المبادرة، فيتو

جانب من المبادرة، فيتو

و في إطار جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، وخاصة الأسماك.

وفي سياق متصل كان قد عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا بحضور المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية المعنية بمبادرة تخفيض الأسماك والتي أطلقتها محافظة الإسماعيلية على مدار الأسبوعين الماضيين بمجمع الأسماك المطور (سوق السمك الجديد) بطريق البلاجات نطاق حي أول.

نجاح مبادرة أسماك البلد لأهل البلد

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع على نجاح المبادرة في خفض أسعار بعض أنواع الأسماك، والتي تعد أحد أنواع البروتينات الأكثر طلبًا من مواطني المحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بالإضافة لتوفير منتجات متنوعة لتناسب احتياجات المواطنين بالمحافظة.

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