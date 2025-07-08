الثلاثاء 08 يوليو 2025
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محافظ الإسماعيلية يشيد بنجاح عملية زراعة قوقعة لطفلة ضمن منظومة التأمين الشامل (صور)

جانب من العملية،
جانب من العملية، فيتو

أشاد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالجهود المتميزة التي تبذلها الفرق الطبية العاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. 

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وأعرب عن تقديره لما حققته وحدة زراعة القوقعة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية من نجاحات متواصلة، كان آخرها نجاح عملية زراعة قوقعة الأذن لطفلة في الخامسة من عمرها يعيد لها نعمة السمع ويمنحها بداية جديدة نحو مستقبل أفضل.  

جانب من العملية، فيتو
جانب من العملية، فيتو

تفاصيل العملية الخاصة بزراعة القوقعة للطفلة 

تضمنت العملية برنامجًا تأهيليًّا متكاملًا مرّ بمرحلتين أساسيتين، شملت المرحلة الأولى؛ جلسات مكثفة للتأهيل السمعي واللغوي، أجراها فريق طبي متخصص، واستمرت ثلاثة أشهر سبقت التدخل الجراحي خضعت خلالها الطفلة لتقييم طبي شامل، أما المرحلة الثانية فبدأت بعد نجاح عملية زراعة القوقعة. 

 

جانب من العملية، فيتو
 وحدة زراعة القوقعة بالمجمع الطبي، فيتو

 تم استكمال جلسات التأهيل والمتابعة الدورية الدقيقة؛ مما أسهم في تطور ملحوظ بقدرات النطق والتواصل لدى الطفلة، التي بدأت في نطق جمل مفيدة، في دليل حي على فاعلية البرنامج التأهيلي ونجاح التدخل الجراحي.  

جانب من العملية، فيتو
 وحدة زراعة القوقعة بالمجمع الطبي، فيتو

إجراء العملية بشكل دقيق 

وتجدر الإشارة إلى أن جراحة زراعة القوقعة تُعد من العمليات الدقيقة ومرتفعة التكلفة، إذ تصل تكلفتها في المستشفيات الخاصة إلى أكثر من ٦٠٠ ألف جنيه، منها نحو ٤٤٠ ألف جنيه قيمة الجهاز نفسه. 

 بينما تُجرى هذه الجراحة دون أن يتحمل المنتفعون أي أعباء مالية، باستثناء مساهمة رمزية لا تتجاوز ٤٥٠ جنيهًا فقط، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل التي توفر رعاية صحية متكاملة ومجانية للمواطنين.  

وفي هذا السياق، أوضح مسئولو المجمع الطبي بالإسماعيلية أنه تم حتى الآن تنفيذ ٤٣ عملية زراعة قوقعة أذن ناجحة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

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