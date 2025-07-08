الخطيب يزور معسكر منتخب الناشئين تحت 17 سنة

منتخب الناشئين، في زيارة تحفيزية، التقى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعضاء منتخب الناشئين تحت 17 سنة على هامش تدريباتهم اليومية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تأهل لها الفريق، ووعد الخطيب لاعبي الفريق بمؤازرتهم خلال مبارياتهم في كأس العالم المقرر إقامتها في قطر.

كان في استقبال محمود الخطيب لدى زيارته لمركز المنتخبات الوطنية التي تشهد معسكرات وتدريبات المنتخب الوطني الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأعضاء الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن أحمد الكاس.

وديتان أمام الأردن في أغسطس المقبل

فيما، أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد الأردني لكرة القدم، على إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ونظيره منتخب الأردن، خلال تجمع الفراعنة في شهر أغسطس المقبل، ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يتم التنسيق بين الاتحادين المصري والأردني لكرة القدم، خلال الأيام القادمة لجسم موعد ومكان المباراتين، وإن كان الأرجح إقامتهما بالقاهرة

منتخب الناشئين يبدأ استعداداته لكأس العالم

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عامًا الأربعاء الماضي، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

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