منتخب الناشئين تحت 17 سنة يواصل تدريباته استعدادًا لنهائيات كأس العالم (صور)

منتخب الناشئين، واصل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، اليوم الأحد، تدريباته اليومية داخل معسكره بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف)، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس وجهازه المعاون، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين المقرر إقامته في قطر في شهر نوفمبر المقبل.

حضر مران منتخب الشباب علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، وعصام الحضري عضو الإدارة الفنية بالاتحاد المشرف على مدربي حراس مرمى منتخبات الشباب والناشئين.

انطلاق معسكر منتخب الناشئين

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عامًا الأربعاء الماضي، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

استعادة الفورمة البدنية للاعبين

وعلى الرغم من أن المعسكر الحالي لمنتخب الناشئين، يهدف في المقام الأول لاستعادة الفورمة البدنية للاعبين بعد العودة من راحة سلبية طويلة بين الموسمين، إلا أن المدير الفني أحمد الكاس يرغب في خوض مباراتين وديتين محليتين في الأسبوع الأخير من المعسكر من أجل الاطمئنان على المستوى الفني لبعض الوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها للمعسكر الحالي.

وتبدو الأزمة التي تواجه الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، في أن أغلب الأندية لم بدأت للتو فترة إعدادها للموسم الجديد، وغير جاهزة لخوض أي مباريات ودية قبل اكتمال اللياقة البدنية والفنية للاعبيها.

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