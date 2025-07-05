الخطيب يتدخل، جديد صفقة بيع وسام أبو علي

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أعطى الضوء الأخضر لرحيل وسام أبو علي بعد وصول عرض الريان القطري الذي يقترب من 8 ملايين دولار، مؤكدا أن رئيس الأهلي طلب تحقيق أكبر مكاسب مالية ممكنة من صفقة بيع وسام أبو علي من أجل تجهيز البديل المناسب.

موسم ونصف من الإنجازات والأرقام القياسية

ولم يحتج وسام أبو علي إلى الكثير من الوقت كي يحجز مكانا له في قلوب جماهير الأهلي، حيث أصبح خلال موسم ونصف فقط، أحد أهم أعمدة الفريق، وساهم في تحقيق مجموعة من البطولات الجماعية، بجانب إنجازاته الفردية المميزة، والتي جاء أبرزها:

الحصول على لقبين للدوري المصري الممتاز، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب كأس السوبر المصري، ولقب كأس القارات الثلاثة.

كما حصد أبو علي لقب هداف الدوري الممتاز موسم 2023ـ2024، برصيد 18 هدفا.

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