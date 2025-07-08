الثلاثاء 08 يوليو 2025
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رياضة

الزمالك يكرم أيمن الرمادي بعد رحيله عن تدريب الأبيض

أيمن الرمادي
أيمن الرمادي

كرم الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة  نادي الزمالك، أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الجلسة حضور كل من، المهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق.

ومنح الكابتن حسين لبيب درع النادي للمدير الفني السابق لفريق الكرة تقديرًا لدوره الكبير ومجهوداته مع الزمالك في الفترة الماضية، ونجاحه في قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

وتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك التوفيق لأيمن الرمادي في خطوته المقبلة، في ظل العلاقات الطيبة التي تربط المدير الفني بالنادي وجميع مسؤوليه.

فيما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي عن تشكيل الجهازين  الفني والإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالكامل بعد تولي البلجيكي يانيك فيريرا مهمة تدريب الفريق.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك 

جاء التشكيل كالتالي:

يانيك فيريرا المدير الفني 

عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

الفرنسي بيير باهرلي  مدربًا مساعدًا.

حازم إمام مدربًا مساعدًا.

 البلجيكي چوجوسلاف لازيتش مدربًا لحراس المرمى.

 الإسباني راؤول لوبيز  مدربًا للأحمال.

الفرنسي چوليان لاچوكس  محللًا للأداء.

الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخططًا للأحمال.

محمد حسن "تيتو" مديرًا إداريًا.

منتصر السيد إداريا.

عبد الله حسين إداريا.

محمد عبد الرحيم إداريا.

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حسين لبيب الزمالك نادي الزمالك الرمادي أيمن الرمادي

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