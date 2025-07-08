بعد اقتراب رحيله عن الزمالك، ماذا قدم مصطفى شلبي خلال مشواره الكروي؟

اقترب مصطفى شلبي من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

البنك الأهلي يسعى لضم مصطفى شلبي

ويسعى فريق البنك الأهلي لضم مصطفى شلبي من صفوف نادي الزمالك عن طريق الشراء النهائي.

ويتفاوض البنك الأهلي حاليا مع مصطفى شلبي من أجل الاستقرار على قيمة راتبه.

أرقام مصطفى شلبي في مسيرته الكروية

خاض مصطفى شلبي 163 مباراة في مسيرته الاحترافية مع جميع الأندية في مختلف البطولات بواقع 11364 دقيقة، سجل خلالها 29 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

محمد شحاتة ينتظم في مران الزمالك بعد انتهاء أجازة الزواج

فيما انتظم محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار فترة الإعداد للموسم الجديد.

وشارك محمد شحاتة في تدريبات الفريق الجماعية، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها بعد الاحتفال بزواجه خلال الأيام القليلة الماضية.

ويلتقي فريق الزمالك وديًا مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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