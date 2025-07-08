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رياضة

بيراميدز يبدأ الإعداد للموسم الجديد بتوقيع الكشف الطبي على جميع اللاعبين

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

عاد فريق نادي بيراميدز اليوم الثلاثاء لاستئناف نشاطه مرة أخري استعدادا للموسم الجديد.

وبدأ الفريق العمل والترتيبات المتعلقة بالموسم الجديد، بعد انتهاء الراحة السلبية الطويلة التي حصل عليها الفريق منذ مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

لاعبو بيراميدز يخضعون للكشف الطبي

وخضع اليوم الثلاثاء جميع لاعبي الفريق السماوي للكشف الطبي الموسمي مع القياسات البدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية للاطمئنان على المجموعة.

وتنطلق أولى التدريبات بداية غدا الأربعاء باستاد الدفاع الجوي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، والذي سيحدد شكل برنامج التدريب اليومي، وكذلك الأمور المتعلقة بمعسكر إعداد الموسم الجديد 

الموسم الجديد 

ويبدأ بيراميدز تدريباته القوية في ظل ارتباطات عديدة محليا وقاريا ودوليا، حيث تكون البداية يوم ٨ أغسطس المقبل بانطلاق الدوري الممتاز

كأس الإنتركونتيننتال

وكذلك التجهيز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار كأس الإنتركونتيننتال والمحدد لها يوم ١٤ سبتمبر المقبل، بجانب التحضير للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، بخلاف بطولات كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية المحترفة.

 

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بيراميدز نادي بيراميدز الفريق السماوي الموسم الجديد

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