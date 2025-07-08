إعداد منتخب الناشئين للمونديال، دورة دولية لمنتخبات تحت 17 سنة في سبتمبر

منتخب الناشئين، استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة، على إقامة دورة ودية دولية بالقاهرة، بمشاركة منتخبات أوربية وآسيوية ولاتينية، من أجل توفير احتكاك قوي لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، ضمن خطة إعداده للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين بقطر، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبلين.

دورة ودية بالقاهرة قبل المونديال

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ فيتو، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، ينوي تنظيم دورة ودية دولية، ضمن خطة إعداد منتخب الناشئين تحت 17 سنة، لبطولة كأس العالم للناشئين بقطر، على أن تقام الدورة في شهر سبتمبر المقبل

وبحسب المصدر، فإن اتحاد الكرة دعا العديد من المنتخبات للمشاركة في الدورة الدولية، أبرزها كولومبيا وإسبانيا والسعودية وكوريا الجنوبية وغيرها

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

وديتان أمام الأردن في أغسطس المقبل

أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع نظرائهم في الاتحاد الأردني لكرة القدم، على إقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة ونظيره منتخب الأردن، خلال تجمع الفراعنة في شهر أغسطس المقبل، ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر في نوفمبر المقبل.

ومن المقرر، أن يتم التنسيق بين الاتحادين المصري والأردني لكرة القدم، خلال الأيام القادمة لجسم موعد ومكان المباراتين، وإن كان الأرجح إقامتهما بالقاهرة

منتخب الناشئين يبدأ استعداداته لكأس العالم

وانطلق معسكر منتخب الناشئين تحت 17 عامًا الأربعاء الماضي، في مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، من أجل الاستعداد لكأس العالم في قطر.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو

الكأس يطلب 10 مباريات ودية

وتضمن برنامج إعداد منتخب الناشئين الذي قدمه أحمد الكاس لمسئولي اتحاد الكرة، رغبته في خوض الفريق 10 مباريات دولية على الأقل، قبل انطلاق مشواره في مونديال الناشئين بقطر، على أن يتم توزيعهم على المعسكرات الأربع التي سيدخلها الفريق قبل انطلاق ماراثون المونديال.

وعلمت فيتو، أن المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، طلب خوض المواجهات العشر الودية مع منتخبات أوروبية وعربية وآسيوية، إلى جانب مباراتين على الأقل مع منتخبات أمريكا الجنوبية، خاصة أنه سيواجه في دور المجموعات منتخبي فنزويلا وهايتي.

مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

أجريت الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة، مراسم قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، التي تستضيفها قطر في شهر نوفمبر المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم كلًّا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

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