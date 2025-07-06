اتحاد الكرة يخاطب 8 دول للمشاركة في الدورة الدولية لمنتخبات الشباب

منتخب الشباب، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أنه تمت مخاطبة 8 اتحادات أوربية وآسيوية ولاتينية، من أجل المشاركة في الدورة الودية الدولية لمنتخبات الشباب، التي تقام في مصر ضمن برنامج إعداد منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

موعد الدورة الودية لمنتخبات الشباب

وأشار المصدر، إلى أن الدورة الودية الدولية لمنتخبات الشباب، تحدد لها مبدئيا النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل، وهناك إتجاه لتأجيلها لتقام خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد المنتخبات المشاركة في الدورة وموعدها النهائي خلال الأيام المقبلة، بعد وصول الردود الرسمية للاتحادات التي تمت دعوتها للمشاركة بها.

أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاندا.

وأحضر الجهاز الفني لمنتخب الشباب سيديهات لأخر مباريات المنتخبات الثلاث في التصفيات المؤهلة لمونديال الشباب، وبدأ أسامة نبيه في دراستها جيدا للوقوف على مواطن القوة والضعف في المنتخبات الثلاث

نبيه يطلب مواجهة كوريا الجنوبية وديا

أبلغ أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب الشباب تحت 20 سنة، مسئولي اتحاد الكرة رغبته في خوض مباراة أو مباراتين وديتين أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاق فعالياتها في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

منتخب مصر يواجه اليابان بدور المجموعات

وجاءت هذه الرغبة من قبل أسامة نبيه، حتى يعتاد لاعبو منتخب الشباب على مواجهة المدرسة الكروية السريعة، التي تعتمد على الالتزام التكتيكي والسرعة في نقل الكرة، والتحرك بشكل جماعي دفاعا وهجوما، خاصة أن منتخب مصر سيواجه نظيره الياباني في دور المجموعات، وهو يلعب بنفس الأسلوب الذي يلعب به منتخب كوريا الجنوبية.

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