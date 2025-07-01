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رياضة

الكاس يطلب التركيز على منتخبات أمريكا اللاتينية وأوروبا في وديات منتخب الناشئين

أحمد الكاس المدير
أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، أن برنامج إعداد الفريق الذي قدمه أحمد الكاس المدير الفني وتم اعتماده من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة، تضمن طلبا بالتركيز بشكل أكبر على توفير مباريات ودية مع منتخبات أمريكا اللاتينية، خاصة أن مجموعة مصر في مونديال الناشئين تضم منتخبين من أمريكا اللاتينية هما فنزويلا وهايتي 

لذلك ركز أحمد الكاس على توفير احتكاك مناسب مع منتخبات أمريكا اللاتينية، ثم تأتي الوديات الأوربية في المرتبة الثانية، خاصة أن منتخب إنجلترا يقع ضمن مجموعة مصر في مونديال الناشئين

منتخب مصر للناشئين، فيتو
منتخب مصر للناشئين، فيتو

احتمالية خوض وديات محلية

فيما أشار محمد إبراهيم المدرب العام لمنتخب الناشئين تحت 17 سنة، أن معسكر الفريق الذي انطلق اليوم الثلاثاء، لن يشهد مباريات ودية دولية، نظرا لعدم جاهزية اللاعبين فنيا وبدنيا للمواجهات الدولية، لكنه من الوارد أن يشهد مباريات ودية محلية، ولكن هذا مرتبط بعودة أندية دوري القسمين الثاني والثالث لاستئناف تدريباتها ودخولها فترة الإعداد للموسم الجديد. 

مجموعة مصر في مونديال الناشئين

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الناشئين المصري في مجموعة تضم كلا من منتخبات إنجلترا وفنزويلا وهايتي.

لتصبح مجموعة مصر مكونة من: منتخبات إنجلترا – فنزويلا – هايتي - مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

 

 

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