الثلاثاء 08 يوليو 2025
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رياضة

تشكيل مباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تشيلسي ضد فلومينينسي
تشيلسي ضد فلومينينسي

كأس العالم للأندية، يخوض فريق تشيلسي الإنجليزي مواجهة نارية أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

تشكيل تشيلسى أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية

وأعلن الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة فريقه ضد فلومينينسي البرازيلي والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: جوستو، تشالوبه، توسين، كوكوريلا

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، نكونكو

خط الهجوم: بالمر، نيتو، جواو بيدرو

 

تشكيل تشيلسي
تشكيل تشيلسي

تشكيل فلومينينسي ضد تشيلسي في كأس العالم للأندية

فيما ضم تشكيل فلومينينسي كلا من فابيو، جوجا، إيناسيو، تياجو سيلفا، تياجو سانتوس، ريني، بيرنال، خيركليز، نوناتو، أرياس، كانو.

تشكيل فلومينينسي، فيتو 
تشكيل فلومينينسي، فيتو 

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث سيلتقي تشيلسي أمام فلومينينسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

وتقام مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي على أرضية ملعب “ستاد ميتلايف”، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.
 

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي

وتنقل جميع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، عبر شبكة “DAZN” العالمية بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها، لذلك يمكنكم الآن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي في الدور نصف النهائي عبر باقة قنوات الشبكة العالمية، والمتوفرة في كافة أنحاء دول العالم بالاضافة لنقل عدد من المباريات عبر شاشة قنوات mbc.

كما أعلنت مجموعة قنوات MBC عن نقل مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة ومنصة “شاهد”، على أن يتولى التعليق على المبارتين كل من فارس عوض وفهد العتيبي.

ويلتقي الفائز من مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي  المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر، والذي يقام مساء غد الأربعاء.

كان تشيلسي تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما حقق الفوز على بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

في المقابل حجز فلومينينسي مقعده في نصف النهائي، بعدما تمكن من تخطي عقبة الهلال السعودي بصعوبة كبيرة، ليحقق انتصار صعب على زعيم آسيا بنتيجة 2/1.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

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