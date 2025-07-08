حكم فرنسي يدير مواجهة تشيلسي ضد فلومينينسي بنصف نهائي مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لإدارة مباراة تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب ميتلايف.

طاقم حكام مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي

ويتولى ليتكسير قيادة المباراة بمساعدة كل من سيريل موجنير (مساعد أول) ومهدي رحموني (مساعد ثانٍ)، بينما سيكون الهندوراسي إيفان أركيس حكمًا رابعًا.

مسيرة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير

ويملك ليتكسير سجلًا تحكيميًّا حافلًا هذا الموسم، حيث أدار 26 مباراة، أشهر خلالها 108 بطاقات صفراء و9 بطاقات حمراء. وكان من أبرز مبارياته في البطولة الحالية، مواجهته بين بالميراس وبوتافوجو في دور الـ16.

وكان تشيلسي قد تأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على بالميراس، في حين بلغ فلومينينسي هذا الدور عقب انتصاره على الهلال السعودي.

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