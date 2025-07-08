إستيفاو يرفض عرض تشيلسي بالاستمرار في كأس العالم للأندية

تحدث تقرير صحفي، عن رفض إستيفاو ويليان لاعب تشيلسي الجديد، والوافد من بالميراس البرازيلي هذا الصيف، فكرة الاستمرار مع البلوز لنهاية كأس العالم للأندية، بعد خروج فريقه البرازيلي من البطولة.

وودع بالميراس، منافسات بطولة كأس العالم للأندية من دور الثمانية، بعدما خسر 1-2 أمام تشيلسي.

تشيلسي يعرض على إستيفاو الاستمرار في مونديال الأندية

وبنهاية مباراة ربع النهائي، تكون قد انتهت مسيرة إستيفاو مع بالميراس، قبل أن ينضم إلى تشيلسي هذا الصيف، علمًا بأن البلوز كانوا قد حسموا صفقة اللاعب منذ عدة أشهر.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل"، فإن إستيفاو رفض الاستمرار مع تشيلسي فيما تبقى من البطولة، وذلك من أجل حرصه على توديع زملائه في بالميراس، بطريقة تليق بناديه السابق.

ويستعد تشيلسي لمواجهة فلومينينسي، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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