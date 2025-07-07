نجم تشيلسي الجديد يكشف سبب انضمامه للبلوز

وصف الجناح الإنجليزي جيمي جيتنز، إتمام انتقاله من بوروسيا دورتموند، إلى تشيلسي، أمس السبت، بالخطوة المثالية.

سبب الانضمام إلى تشيلسي

وقال جيتنز في مقابلة مع الوسائل الإعلامية لناديه "لقد شرح لي المدرب إنزو ماريسكا، طريقة لعب تشيلسي، والأسلوب الذي يفضل به استغلال أجنحة الفريق".

وأوضح اللاعب الشاب "أسلوب ماريسكا يرتكز على هجوم الأجنحة بقوة على المدافعين بأداء ممتع، وأعتقد أن هذا الأسلوب يناسبني بشكل مثالي".





وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن جيتنز انضم لتشيلسي وسط نشاط كبير للنادي اللندني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التعاقد مع الثنائي ليام ديلاب وجواو بيدرو.

ويستعد تشيلسي لمواجهة فلومينينسي في قبل نهائي كأس العالم للأندية، الثلاثاء المقبل، ويلتقي الفائز منهما مع المتأهل من مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد.

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