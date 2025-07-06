الأحد 06 يوليو 2025
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انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية بين جامعتى بنها ووسط الصين الزراعية يوليو الجاري

جامعة بنها،فيتو
جامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين الزراعية خلال شهر يوليو الجاري والذي تأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون بين جامعة بنها وجامعة وسط الصين في مجال التبادل الطلابي.

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انطلاق فعاليات المدرسة الصيفية الدولية بين جامعتى بنها ووسط الصين الزراعية خلال يوليو الجاري


وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلي أن جامعة وسط الصين الزراعية سوف تستقبل خلال انعقاد المدرسة  ٦ من الهيئة المعاونه من كليات الزراعة والطب البيطري والعلوم  من جامعة بنها ولمده أسبوعين للتعرف على القدرات المعملية والبحثية للجامعة وحضور عدد من ورش العمل في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجيا وتحسين الأصناف الوراثية والعلوم البيئة والميكروبيولوجي وتربية محصول الأرز الهجين، بالإضافة إلي استقبال جامعة بنها ٢٠ من طلاب مرحلة البكالوريوس بجامعة وسط الصين الزراعية لتبادل الخبرات مع نظرائهم من طلاب الجامعة ومشاركة طلاب قسم اللغة الصينية بعض الأنشطة الثقافية لتعزيز مهارات اللغة الصينية لدى الطلاب المصريين.

وأضاف "الجيزاوي" أن تنفيذ الجامعة للمدرسة الصيفية بالتعاون مع جامعة وسط الصين الزراعية  يأتي في إطار رؤية واستراتيجية جامعة بنها فى الانفتاح على العالم ودعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس بالجامعة، بما يخدم في النهاية جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية، مؤكدا أن المدرسة تعد فرصة مميزة لتبادل التجارب الثقافية بين الجانبين.

الجدير بالذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، التقي بالبروفيسور / جاوتشي رئيس جامعة وسط الصين الزراعية علي هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للتعليم الرقمي في دورته لعام ٢٠٢٥ تحت عنوان " تطوير التعليم والتحول، لعصر الذكاء " والذى عقد بمقاطعة هوبي بمدينة ووهان بوسط الصين، والذي جاء  بحضور أكثر من ١٠٠٠ مشارك من دول مختلفة حول العالم شكلت كافة انواع المؤسسات التعليمية سواء للتعليم الجامعي او التعليم ما قبل الجامعي والشركات التي تعمل في مجال التعليم، وتم مناقشة تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين في تبادل الطلاب والتبادل الأكاديمي للمعلمين والتعاون في البحث العلمي وغيرها من الجوانب في إطار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

والجدير بالذكر أيضا أن هناك تعاون وثيق بين جامعتى بنها وجامعة وسط الصين الزراعية منذ توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين عام 2015، حيث استقبلت عدد كبير من طلاب جامعة بنها خاصة من كليتي الطب البيطري والزراعة للحصول علي درجات الماجستير والدكتوراه، وكذلك منح لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه، وأن هناك تعاون بين الجامعتين في مجال البحث العلمي ويظهر ذلك واضحا من خلال البحوث المنشورة في المجلات الدولية التي تحمل اسم الجامعتين.

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