محافظ القليوبية يوجه بإنشاء خريطة تفاعلية شاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال اجتماع موسع، بإنشاء خريطة تفاعلية شاملة بالتنسيق مع مركز كرياتيفا ووحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بالمحافظة، لتضم الخدمات الحكومية، والفرص الاستثمارية، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، وربطها بالبوابة الإلكترونية للمحافظة.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشفافية وتوفير منصة موحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على بيانات دقيقة حول المشروعات ونسب التنفيذ، والمواقع الجغرافية، إلى جانب إدراج قاعدة بيانات للفرص الاستثمارية، وشبكة الطرق، والحالة الفنية لكل طريق، وكذلك أماكن الإعلانات المطروحة للتعاقد.

وأكد المحافظ أن المشروع ينفذه خبراء من مركز كرياتيفا بالتعاون مع طلاب مشروعات التخرج، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، وعدد من مهندسي مركز كرياتيفا ووحدة GIS بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.