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محافظ القليوبية يوجه بإنشاء خريطة تفاعلية شاملة لخدمة المواطنين والمستثمرين

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال لقاؤه، فيتو

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، خلال اجتماع موسع، بإنشاء خريطة تفاعلية شاملة بالتنسيق مع مركز كرياتيفا ووحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بالمحافظة، لتضم الخدمات الحكومية، والفرص الاستثمارية، والمشروعات القومية الجاري تنفيذها، وربطها بالبوابة الإلكترونية للمحافظة.

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وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشفافية وتوفير منصة موحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على بيانات دقيقة حول المشروعات ونسب التنفيذ، والمواقع الجغرافية، إلى جانب إدراج قاعدة بيانات للفرص الاستثمارية، وشبكة الطرق، والحالة الفنية لكل طريق، وكذلك أماكن الإعلانات المطروحة للتعاقد.

وأكد المحافظ أن المشروع ينفذه خبراء من مركز كرياتيفا بالتعاون مع طلاب مشروعات التخرج، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للمشروعات والاستثمار، وعدد من مهندسي مركز كرياتيفا ووحدة GIS بالمحافظة.

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