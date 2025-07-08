موعد المباريات المتبقية من كأس العالم للأندية

اقتربت بطولة كأس العالم للأندية، من خط النهاية، حيث يتبقى مباراتا نصف النهائي والنهائي فقط لحسم الفريق المتوج بمونديال الأندية 2025.

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث يلتقي تشيلسي أمام فلومينينسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

وتقام مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي على ملعب “ستاد ميتلايف”، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.



موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

تقام مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، غدا الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، على ملعب ميتلايف في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2025 علي ملعب ميتلايف يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي

وتنقل جميع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، عبر شبكة “DAZN” العالمية بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها، لذلك يمكنكم الآن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي في الدور نصف النهائي عبر باقة قنوات الشبكة العالمية، والمتوفرة في كافة أنحاء دول العالم بالاضافة لنقل عدد من المباريات عبر شاشة قنوات mbc.

كما أعلنت مجموعة قنوات MBC عن نقل مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة ومنصة “شاهد”، على أن يتولى التعليق على المبارتين كل من فارس عوض وفهد العتيبي.

ويلتقي الفائز من مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر، والذي يقام مساء غد الأربعاء.

كان تشيلسي تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما حقق الفوز على بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

في المقابل حجز فلومينينسي مقعده في نصف النهائي، بعدما تمكن من تخطي عقبة الهلال السعودي بصعوبة كبيرة، ليحقق انتصار صعب على زعيم آسيا بنتيجة 2/1.

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