اتحاد الكرة يقترح إقامة دوري مواليد 2005 بعد الاجتماع مع الأندية

طرح هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة إمكانية عقد اجتماع للأندية على مستوى مسئولي قطاعات الناشئين خلال الأيام القادمة، من أجل النظر في تنظيم بطولة 20 سنة "مواليد 2005“ بشكل يتيح الفرصة أمام منتخب الشباب للإعداد الجيد لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع اليوم الإثنين، مسئولي اتحاد الكرة، مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، وممثلين عن أندية الدوري المصري الممتاز.

هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، فيتو

الأندية ترفض طلب الأهلي

ورفضت أندية الدوري، طلب النادي الأهلي بزيادة عدد الأجانب إلى 6 لاعبين، وذلك خلال اجتماعهم مع اتحاد الكرة.

وفضل اتحاد الكرة الإبقاء على قيد 5 لاعبين مثلما هو مقرر، على أن يتم دراسة القرار بداية من الموسم القادم.

فتح باب القيد للأهلي بشكل استثنائي

وكان اتحاد الكرة قرر فتح باب القيد بشكل استثنائي للنادي الأهلي فقط في 2 يونيو، وذلك لمشاركته في كأس العالم للأندية، وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر حتى 10 يونيو، بهدف إتاحة الفرصة للفرق المشاركة لتسجيل صفقاتها الجديدة.

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