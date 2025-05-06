درويش وعلاء نبيل يناقشان مع الكاس إعداد منتخب الناشئين لكأس العالم

منتخب الناشئين، اجتمع وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، مع أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 عاما، ووليد مهدي المدير الإداري لمنتخب الناشئين، من أجل التنسيق بشأن المرحلة المقبلة.

مناقشة برنامج إعداد منتخب النانشئين لكاس العالم

وتطرق الاجتماع للحديث عن المرحلة الماضية التي شارك فيها منتخب الناشئين تحت 17 سنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على خوض معسكرات يتخللها بعض المباريات الودية من أجل تجهيز المنتخب بالشكل الأمثل قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم.

منتخب الناشئين يتأهل لمونديال الناشئين

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فوزا صعبا على نظيره الأنجولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين الشهر الماضي بالمغرب، ليحجز مقعده رسميا في بطولة كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.