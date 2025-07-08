إخماد حريق بقرية منيا الحيطة في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من إخماد حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بقرية منيا الحيط، بدائرة مركز شرطة أطسا، نتيجة ماس كهربائي تسبب فى اشتعال النيران دون وقوع إصابات.

إخماد حريق في قرية منية الحيطة

تلقي اللواء أحمد عزت مديرأمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أطسا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة ببلاغ من أهالي قرية منيا الحيط، بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، كما انتقلت سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود أي مصابين باختناق أو حروق جراء الحريق، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل أن تمتد إلى المنازل المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات المنزل من أثاث وأجهزة كهربائية، بسبب حدوث ماس كهربائي في أحد الأجهزة الكهربائية تسبب في اشتعال النيران في أثاث المنزل بسرعة كبيرة.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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