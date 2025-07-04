مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادثين منفصلين بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرين بحادثين في الفيوم، وتم نقل المصابين إلى كل من مستشفى الفيوم العام، ومستشفى سنورس المركزي لتلقي العلاج، كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الغربي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل مدينة الفيوم الجديدة، ووجود مصابين وجثتين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص، ومصرع شخصين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، والجثتين إلى مشرحة ذات المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تصادم علي طريق الفيوم ـ القاهرة

كما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة سنورس، بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي ونقل ثقيل، بطريق الفيوم ـ القاهرة، عند مدخل مساكن ميمنة بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل وإصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضرين اللازمين وأحيلا إلى النيابات المختصة، وصرحت النيابة بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي، وتولت التحقيق.

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