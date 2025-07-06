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محافظات

إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم  بين سيارة نقل وسيارة ملاكي، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الطيور، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الطيور وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى فقد السائقين السيطرة على السيارتين، فتصادما وتسبب الحادث في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

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وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل الي النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

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