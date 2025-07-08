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بينهم سيدة، 7 مرشحين لمجلس الشيوخ في الفيوم حتى اليوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

انتهت محكمة الفيوم الابتدائية، من تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ للرابع، ولم يترشح اليوم الثلاثاء سوي مرشح وحيد، ليصل عدد المرشحين إلى 7 مرشحين، بعد تقدم المرشح عصام الدين محمد عبد المجيد الزيني، بأوراق ترشحه، وحصل على رمز بندقية الصيد.

وتواصل  محكمة الفيوم غدا استقبال طلبات الترشح غدا  الأربعاء آخر الأيام المحددة لقبول أوراق الترشح، ويتم غلق باب الترشح في اليوم الأخير في  الساعة 2 ظهرًا، حسب الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

قائمة المرشحين حتى الآن

وضمت قائمة المرشحين السبعة حتى الآن كلا من:

1. وليد أحمد عبد الرحمن أبو بكر هويدي، وشهرته كابتن وليد هويدي " مرشح حزب الشعب الجمهوري "

2. حاتم علوي السيد إدريس المليجي، وشهرته حاتم المليجي مرشح "حزب مستقبل وطن"

3. عمرو محمد نبيل عبد الظاهر أبو السعود، وشهرته عمرو ابو السعود  مرشح "حزب مستقبل وطن"

4. عصام محمد حسين عبد الغني الرتمي، وشهرته عصام الريتمي، مرشح "حزب الجبهة الوطنية "

5. صلاح السكري، مرشح "مستقل"

 6.دعاء عادل أحمد محمد " مرشح مستقل "

7 - عصام الدين محمود عبد المجيد الزيني، وشهرته عصام الزيني، " مرشح مستقل".

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وتُعلن القائمة المبدئية للمرشحين يوم 11 يوليو، تليها فترة فحص الطعون أمام القضاء الإداري من 14 إلى 16 يوليو، بينما تُعلن القائمة النهائية يوم 18 يوليو، ويغلق باب التنازلات في 20 يوليو.

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