محافظ أسوان يناقش الاستعداد لماراثون انتخابات الشيوخ (صور)

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا لتحديد المهام والتكليفات المطلوبة والمنوطة من كل جهة لإنجاح العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، يأتى ذلك من أجل تحقيق الجاهزية والاستعداد الجيد لماراثون إنتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر إجراؤها خلال يومى 4 و5 أغسطس المقبل.

حضر الاجتماع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، فضلًا عن القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

استكمال التجهيزات الإدارية والفنية داخل وخارج اللجان

وجه الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية استكمال كافة التجهيزات الإدارية والفنية المطلوبة داخل وخارج اللجان التى يصل عددها إلى 190 لجنة بمختلف المراكز والمدن، مع توفير المناخ الملائم للإدلاء بأصوات الناخبين فى سهولة تامة.

وشدد على المسئولين بالتعامل بحيادية كاملة مع كافة المرشحين، وعدم التدخل فى العملية الإنتخابية بإعتبار ذلك أمر غير مقبول على الإطلاق حيث أن التعامل الخاص بهم إدارى بحت، وينتهى خارج اللجان، أما ما يتعلق بالإجراءات داخل اللجان فإنها من إختصاص جهات أخرى، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة حيال من يثبت مخالفته للتعليمات بهذا الشأن.

وكلف إسماعيل كمال مسئولى المحليات بالمرور الميدانى بشكل دورى على مقار اللجان للتأكد من أعمال النظافة العامة، بجانب رفع كفاءة دورات المياه العمومية والمرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى، وغير ذلك من المهام والتكليفات المتنوعة.

كما وجه بأن يتواكب مع ذلك التنسيق بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإمدادهم بأجهزة المركز الخاصة بنقل الحدث من أرض الواقع، ويتم إختيار مندوبين من المحليات يمتلكون الكفاءة والقدرة على التعامل مع أى أحداث طارئة، على أن يتم تدريبهم وتلقينهم بالمهام المطلوبة، ويتم المرور الميدانى للجنة الفرعية بدءًا من الأسبوع القادم وحتى 20 يوليو، ليعقب ذلك مرور اللجنة الرئيسية على كافة اللجان لتلافى أى ملاحظات، ويتم رفع تقرير تفصيلى للمحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف إخراج هذا العرس الديمقراطى بالشكل المشرف والراقى.

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